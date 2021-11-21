14 وفاة و3579 إصابة بكورونا في الأردن والفحوص الإيجابية تجاوزت 9%

دوت الخليج :- سجل في الأردن 14 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا و3579 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة 914849 إصابة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة الأحد.

وبلغ عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 11361 وفاة بحسب الموجز.

وأجري 37642 فحصا مخبريا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 9.51%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 11746890 فحصا.