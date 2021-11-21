دوت الخليج -

طيران العدوان يستهدف 5 محافظات بـ23 غارة

استهدف طيران العدوان السعودي اليوم محافظات مأرب وحجة والحديدة وتعز وصعدة بـ23 غارة. طيران العدوان يستهدف 5 محافظات بـ23 غارةاستهدف طيران العدوان السعودي اليوم محافظات مأرب وحجة والحديدة وتعز وصعدة بـ23 غارة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان قصف بـ8 غارات مديرية صرواح و6 غارات مديرية الجوبة بمأرب، و4 غارات على مدينة حرض في حجة. وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن غارتين على مديرية حيس بالحديدة، وغارة على مطار تعز، وغارة على منطقة الصوح بمديرية كتاف وغارة آخرى على مديرية الظاهر بصعدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : طيران العدوان يستهدف 5 محافظات بـ23 غارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.