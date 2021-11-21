الدفاعات السعودية تدمر مسيّرة حوثية استهدفت مطار نجران

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يوم الأحد، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة حوثية مسيّرة حاولت استهداف مطار نجران بالمملكة.

وأوضح التحالف العربي أن الطائرة المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي؛ لتنفيذ الهجوم العابر للحدود، وفق ما ذكرت وكالة "واس". وأضاف: "انتهاكات الحوثيين تسيء لسياسة ضبط النفس وجهود الحل السياسي"، لافتا إلى أن "خيارات الردع مطروحة".

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