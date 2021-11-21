استدعاء صاحب واقعة "فودافون مصر".. ومصور يكشف تفاصيل الحادثة

استدعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، الأحد، صاحب واقعة مشاجرة "فودافون" التي انتشرت على مدار الساعات الماضية.

وأكد جهاز تنظيم الاتصالات أنه "في إطار القيام بدورنا في حماية حقوق المستخدمين وتحقيق العلاقة المتوازنة ما بين مستخدمي خدمات الاتصالات ومقدميها، تم استدعاء قيادات شركة فودافون مصر للتحقيق في حادث المشاجرة التي وقعت بأحد فروع الشركة بحضور المستخدم صاحب واقعة المشاجرة السيد أحمد بيومي".

وأضاف البيان: "هذا الأمر يأتي للوقوف على ملابسات تلك الواقعة ومراجعة الإجراءات والسياسات المطبقة بالشركة والخاصة بالتعامل مع المستخدمين والكشف عن أي قصور قد يؤثر بشكل سلبي على العلاقة مع المستخدمين".

مصور الواقعة يروي التفاصيل

وأشار مصور الواقعة إلى أن ماكينة حجز الأدوار في شركة "فودافون" كانت معطلة، وأن صاحب الواقعة المعتدى عليه كانت لديه مشكلة في الخط، وخرج ليرد على الهاتف فطلبوا من أحدهم التقدم بدلا منه.

وتابع قائلا: "عندما عاد صاحب الواقعة وقرر الموظف إرجاءه، فاعترض وتدخل طالبا من خدمة العملاء التحدث بطريقة لائقة، ومن هنا بدأت واقعة الاعتداء، لأقوم بتصوير الحادثة وأعطي مقطع الفيديو لزوجة المعتدى عليه والتي قامت بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي".

ونوّه مصوّر الواقعة: "توجد أزمة في ترقيم العملاء، والخلاف الذي حدث عادي، وأن موظف خدمة العملاء الموجود لم يقم بحل المشكلة بطريقة متحضّرة".

وبيّن : "لم أتدخل للدفاع عن صاحب الواقعة واكتفيت بالتصوير وتوثيق الحدث لأنني اعتقدت أن التصوير سيأتي بحقه، فلم أتخيل أن يحدث هذا في شركة عالمية مثل فودافون".

حماية المستهلك يتدخّل

وكان رئيس جهاز حماية المستهلك المصري المهندس أيمن حسام الدين قد أكد في تصريح لموقع "دوت الخليج": أن الجهاز "رصد الفيديو المتداول حول الواقعة وقرر التحقيق فيها بصفته المنوط بحماية المستهلكين وضبط علاقتهم بالشركات وضمان حقوقهم".

وشدّد على أنه سيتم التعامل مع الأمر بكل شفافية، وسيتم الإعلان عما سينتهي إليه التحقيق، والإجراءات المتخذة بناء على النتائج.

وكان مقطع فيديو يظهر اشتباكا عنيفا بالأيدي بين موظفين في "فودافون مصر" وأحد العملاء الذي تلقى ضربا مبرحا داخل أحد فروع الشركة، قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت الشركة بيانا قالت فيه إنه "تم تحرير محضر بالواقعة، ثم التصالح بين الأطراف والاعتذار من الجانبين، فإدارة فودافون لا تقبل أي تجاوز في حق العملاء تحت أي ظرف وجاري التحقيق في هذه الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".