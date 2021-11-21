الصين تؤكد اختطاف 5 من مواطنيها فى الكونغو الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك"، عن وسائل إعلام صينية أن عملية الاختطاف جرت اليوم الأحد.
وأكدت ذلك السفارة الصينية فى الكونغو الديمقراطية، وفقا للصحيفة، التى أوضحت أن هوية الخاطفين لا تزال غير معروفة.
وتشهد الكونغو الديمقراطية أعمال عنف كان بينهم ما وقع مطلع الشهر الجارى وأسفر عن مقتل 6 مسلحين وإصابة 4 آخرين، إضافة إلى اعتقال 36 مسلحا منهم خلال هجومهم على مدينة "بوكافو" شرقى البلاد.
وفى أكتوبر الماضى، لقى 10 مدنيين مصرعهم فى هجوم نفذه مسلحون على قرى شرقى البلاد.
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