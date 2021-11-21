الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية أطلقت تجاه مطار نجران

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"، أشار إلى تناثر شظايا المسيرة الحوثية المدمرة على حى العريسة فى نجران دون وقوع إصابات. وأوضح التحالف أن المسيرة التى تم اعتراضها، انطلقت من مطار صنعاء لتنفيذ الهجوم على مطار نجران. وشدد على أن خيارات الرد مطروحة على محاولة استهداف الحوثيين مطار نجران. وكان التحالف أعلن عن تنفيذ عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفا عسكريا لميليشيات الحوثى. وقال إن الأهداف شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوى واتصالات لإطلاق المسيرات، مشيراً إلى أن العملية النوعية بصنعاء وصعدة ومأرب هيأت البيئة العملياتية للاستجابة الفورية للتهديدات.

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