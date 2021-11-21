ولى عهد أبوظبى يلتقى وزير الدفاع الأمريكى ويبحثان دعم العلاقات الدفاعية

جدة - نرمين السيد - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، مع وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستين سبل دعم العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين على مختلف المستويات، خاصة فى الشئون الدفاعية والعسكرية إضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.





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