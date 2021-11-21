فيديو.. الشرطة البلجيكية تفرق محتجين ضد قيود كورونا فى بروكسل

جدة - نرمين السيد - ذكرت مصادر إعلامية أن الشرطة البلجيكية، استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين فى بروكسل، فيما أقدم المتظاهرون الغاضبون من إجراءات كورونا وشهادة التلقيح، على نصب الحواجز والمتاريس لقطع الطرق.





وبحسب الشرطة المحلية: "خرج نحو 35 ألف متظاهر إلى شوارع بروكسل، وفى مرحلة ما، أغلقت القوات الأمنية الطريق بوجه المتظاهرين، وحاول المتظاهرون اقتحام المكان وراحوا يرشقون الشرطة بالحجارة والعصى". وأضافت: "ردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، لتفريق متظاهرين معظمهم من الشباب الملثمين قاموا بأعمال الشغب". واضطرت الشرطة إلى إغلاق عدة شوارع وأنفاق فى وسط المدينة فى وقت واحد، الأمر الذى أدى إلى اختناقات مرورية خطيرة فى المدينة. وينتقد المتظاهرون الاستخدام الواسع النطاق لما يسمى بشهادة فيروس كورونا، والتى بدونها أصبح من المستحيل الآن الدخول إلى المطاعم أو النوادى الرياضية أو دور السينما. وتخطط السلطات فى القريب العاجل، إلى توسيع نطاق استخدام هذه الشهادة.

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