الحج والعمرة السعودية تعلن إجراءات العمرة وحجز مواعيد الصلاة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الحج والعمرة أن أداء العمرة والصلاة فى المسجد الحرام، والروضة الشريفة والزيارة، تستلزم حجزًا مسبقًا عبر تطبيق "اعتمرنا" ، ويشترط فيها التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية فى "توكلنا" إلى (محصّن أكمل جرعات لقاح كورونا).





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت بأن الحاصلين على تصاريح السلام على النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما يمكنهم تكرار الزيارة حسب توفر المواعيد المتاحة فى تطبيقى "اعتمرنا وتوكلنا"، دون الحاجة إلى التقيد بمدة زمنية بين الزيارات السابقة، فى حين أن الحصول على تصريح الصلاة فى الروضة الشريفة يتاح لضيوف الرحمن مرة واحدة فقط كل 30 يومًا، وذلك بهدف الحفاظ على صحة الزوار والمصلين وتمكين أكبر قدر من المسلمين بخوض تجربة روحانية آمنة مليئة بالذكر. ويأتى ذلك فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، مشيرة بأن الجهات المعنية تراجع الإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة من الجهات المختصة وتحديثها بشكل دورى. يذكر أن وزارة الحج والعمرة أتاحت خدمة حجز التصاريح للمواطنين والمقيمين فى المملكة، وللقادمين من خارج المملكة يُشترط التسجيل فى منصة "قدوم" عند الوصول ليتمكنوا من حجز التصاريح عبر تطبيق "اعتمرنا".

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