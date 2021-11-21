بلينكن يبحث هاتفيا مع قيس سعيد التطورات فى تونس

جدة - نرمين السيد - وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فى تصريحات اليوم الأحد، إن بلينكن أكد، خلال الاتصال، على تشجيع بلاده لإجراء عملية إصلاح شفافة وشاملة لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة فى تونس والاستجابة لتطلعات الشعب التونسى فى استمرار التقدم الديمقراطى.

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