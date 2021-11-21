فرنسا: تطور مفاجئ للموجة الوبائية الخامسة

جدة - نرمين السيد - حذّر الناطق باسم الحكومة الفرنسية جابريال آتال، اليوم الأحد، من أن التطور الحالى للموجة الوبائية الخامسة فى فرنسا "مفاجئ"، مشيرًا إلى أن "هناك عناصر يُمكن أن تقلقنا وعناصر يمكن أن تجعلنا واثقين".





وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو"، قال آتال لوسائل إعلام عدة "بدأت هذه الموجة الخامسة فى شكل مفاجئ". وتضاعف عدد الإصابات خلال أسبوع، فسُجّلت 17153 إصابة بفيروس كورونا، أمس السبت فيما سُجّلت 9458 قبل أسبوع. وتلقّى نحو 75% من سكان فرنسا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19". ووصل عدد المصابين بكورونا، الموجودين فى المستشفيات إلى 7974 شخصًا السبت منهم 1333 مريضًا فى العناية المركزة، مقابل 6500 شخص (منهم ألف فى العناية المركزة) قبل شهر. وتابع آتال "نرى ارتفاعًا كبيرًا فى نسبة الإصابات لكننا نعلم أيضًا أن لدينا فى فرنسا تغطية واسعة فى التلقيح ونحن متقدّمون نوعًا ما بإعطاء جرعة التعزيز بالمقارنة مع جيراننا". وذكّر بأن فرنسا أصدرت الشهادة الصحية فى يوليو فيما "معظم الدول المُحيطة أصدرتها فى ما بعد". وأصرّ على أن الحكومة تتحمّل، مع قرار إصدار الشهادة الصحية، "خيار تحميل المسؤولية للأشخاص غير الملقحين عوض تحمليها لغير الملقحين".

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