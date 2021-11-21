أسماء المرشحين وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة 1443 || 202 مرشح ومرشحة للمقابلة

وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة 1443، من أكثر المواضيع بحثاً عبر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن أسماء المقبولين والمرشحين لإجراء المقابلة الشخصية، لإتمام إجراءات التوظيف ولمطابقة المستندات المرفقة إلكترونياً عبر استمارة التقديم الإلكترونية، بأصول الأوراق الرسمية ولذلك دعت 202 من المرشحين للحضور إلى المبنى القديم لوزارة البيئة والمياه والزراعة، لإجراء المقابلة الشخصية لإتمام الإجراءات الخاصة بالتوظيف وذلك يوم الأحد 23\04\1443 الموافق 28\11\2021، وقد تم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين بناءً على الشروط والضوابط الموضوعة وبكل شفافية، وفيما يلي سنوافيكم بكافة الأخبار المتعلقة بالموعد عبر موقع “ثقفني”، ومكان إجراء المقابلة وماهي الأوراق المطلوب إحضارها عند إجراء المقابلة الشخصية.

وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

ما زال البحث في ازدياد عن أسماء المرشحين وظائف البيئة والمياه والزراعة 1443، حيث أن الوزارة أعلنت اليوم عن أسماء من تم اختيارهم لإجراء المقابلة الشخصية، وذلك تمهيداً لاستكمال إجراءات التوظيف، وشددت الوزارة على من يجد اسمه ضمن المقبولين مبدئياً الحضور في المواعيد المحددة لإجراء المقابلة الشخصية، ومن يتخلف عن الموعد المحدد يعد متنازل عن استكمال الإجراءات.

مكان إجراء المقابلة الشخصية

ومن المقرر أن يتم إجراء المقابلة الشخصية للمقبولين مبدئياً وعددهم 202، في المبنى القديم لوزارة البيئة والمياه والزراعة، طريق الملك عبد العزيز مقابل مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي.

المستندات المطلوب إحضارها عند حضور المقابلة الشخصية

نبهت وزارة البيئة والمياه والزراعة على المرشحين والمرشحات للمقابلة الشخصية، ضرورة إحضار المستندات للمطابقة وهذه المستندات هي كالتالي:

الهوية الوطنية بالإضافة إلى نسخة منها.

أصل شهادة التخرج ونسخة منها موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

السيرة الذاتية للمرشح.

يجب على الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية إرفاق معادلة التعليم العالي.

إحضار جميع المستندات المطلوبة وكذلك شهادات الخبرة.

الحضور في الوعد المحدد لإجراء المقابلة الشخصية.

رابط وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة وطريقة الاستعلام

كما هو معروف فإن الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات يكون إلكترونياً. وذلك عبر موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة الإلكتروني الرسمي. وبعد الولوج إلى الموقع سوف تجد أسماء المرشحين وظائف البيئة والمياه والزراعة. وكذلك المواعيد الخاصة بالمقابلة.