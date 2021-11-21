طريقة قراقيش بالعجوة خفيفة كليجة سوري بالتمر والملبن

قراقيش عجوة التمر الناعمة بخطوات بسيطة بالطعم الأصلي، يمكن لكل ربة منزل تحضير قراقيش أو قرص بحشو العجوة والتي تؤكل غالبا في الإفطار أو في العشاء كوجبة خفيفة مشبعة، ويرجع عمل قراقيش منذ القدم وتصنع عادة بجانب مقرمشات وبسكويت حلويات عيد الفطر، يمكن صنع قراقيش عجوة بمكونات بسيطة وليست مكلفة ويمكن زيادة كمية المقادير لصنع كمية تكفي كل أسرتك، واسعديهم بصنع حلى يتناول بجانب العصير أو الشاي بقراقيش خفيفة بحشو العجوة وتمر أو تناولها سادة على حسب رغبتك. طريقة قراقيش بالعجوة كليجة التمر نحتاج إلى عدد 2 كوب من دقيق مخبوزات وبسكويت. نصف كوب سمن بلدي مذاب. ملعقة كبيرة من فانيليا. ملعقة كبيرة سمسم محمص. ملعقة صغيرة من خميرة فورية. ربع ملعقة صغيرة من السكر. كوب من الماء الدافئ للعجن. ربع كيلو من تمر منزوع النواه. للوجه بيضة مع رشة من فانيليا. كمية من سمسم للوجه. كمية صغيرة من حبة البركة. قراقيش عجوة الخفيفة مقرمشة مثل المحلات في عجان كهربائي يوضع الدقيق وعليه يضاف سمسم مع الفانيليا مع خميرة والسكر وتقلب معا جيدا حتى تمتزج مكونات الجافة مع بعضها.

ثم يضاف عليها السمن المذاب وتخفق كل مكونات مع بعضها تماما حتى يتشرب دقيق السمن ثم نعجن بالماء الدافئ أو بالحليب الدافئ حتى تكون عجينة طرية غير لاصقة باليد.

تترك العجينة في وعاء عميق وتغطى لمدة ربع ساعة إلى نصف ساعة وتغطى بقطعة قماش حتى يختمر العجينة ويتضاعف حجمها.

ثم أثناء التخمير تحضر العجوة وتوضع معها ملعقة كبيرة من زبدة وتعجن مع بعضها جيدا حتى تكون بقوام طري ونشكلها على شكل أصابع بحجم كبير.

ثم تقسم العجينة إلى نصفين ثم نأخذ القطعة الأولى تلف على شكل اسطوانة ثم يتم وضع العجوة داخلها بالطول وتلف العجينة على العجوة وتقطع عن طريق السكينة على شكل قراقيش.

ثم يدهن وجهها بالبيض ويرش عليها السمسم وحبة البركة وترص في صينية مبطنة بورق الزبدة أو تكون مدهونة بالسمن ودقيق ويدخل قراقيش الفرن على حرارة عالية في الرف الأوسط لمدة 25 دقيقة.

وعندما تأخذ لون ذهبي من على الوجه قومي بإخراجها من فرن وتترك حتى تبرد ثم تحفظ في عبوة محكمة الغلق، وتقدم مع شاي أو العصير في الإفطار تمتعي بوجبة من قراقيش العجوة الرائعة. طريقة قراقيش بالعجوة كليجة التمرقراقيش عجوة الخفيفة مقرمشة مثل المحلات الوسوم

قراقيش عجوة التمر الناعمة بخطوات بسيطة بالطعم الأصلي، يمكن لكل ربة منزل تحضير قراقيش أو قرص بحشو العجوة والتي تؤكل غالبا في الإفطار أو في العشاء كوجبة خفيفة مشبعة، ويرجع عمل قراقيش منذ القدم وتصنع عادة بجانب مقرمشات وبسكويت حلويات عيد الفطر، يمكن صنع قراقيش عجوة بمكونات بسيطة وليست مكلفة ويمكن زيادة كمية المقادير لصنع كمية تكفي كل أسرتك، واسعديهم بصنع حلى يتناول بجانب العصير أو الشاي بقراقيش خفيفة بحشو العجوة وتمر أو تناولها سادة على حسب رغبتك. طريقة قراقيش بالعجوة كليجة التمر نحتاج إلى عدد 2 كوب من دقيق مخبوزات وبسكويت. نصف كوب سمن بلدي مذاب. ملعقة كبيرة من فانيليا. ملعقة كبيرة سمسم محمص. ملعقة صغيرة من خميرة فورية. ربع ملعقة صغيرة من السكر. كوب من الماء الدافئ للعجن. ربع كيلو من تمر منزوع النواه. للوجه بيضة مع رشة من فانيليا. كمية من سمسم للوجه. كمية صغيرة من حبة البركة. قراقيش عجوة الخفيفة مقرمشة مثل المحلات في عجان كهربائي يوضع الدقيق وعليه يضاف سمسم مع الفانيليا مع خميرة والسكر وتقلب معا جيدا حتى تمتزج مكونات الجافة مع بعضها.

ثم يضاف عليها السمن المذاب وتخفق كل مكونات مع بعضها تماما حتى يتشرب دقيق السمن ثم نعجن بالماء الدافئ أو بالحليب الدافئ حتى تكون عجينة طرية غير لاصقة باليد.

تترك العجينة في وعاء عميق وتغطى لمدة ربع ساعة إلى نصف ساعة وتغطى بقطعة قماش حتى يختمر العجينة ويتضاعف حجمها.

ثم أثناء التخمير تحضر العجوة وتوضع معها ملعقة كبيرة من زبدة وتعجن مع بعضها جيدا حتى تكون بقوام طري ونشكلها على شكل أصابع بحجم كبير.

ثم تقسم العجينة إلى نصفين ثم نأخذ القطعة الأولى تلف على شكل اسطوانة ثم يتم وضع العجوة داخلها بالطول وتلف العجينة على العجوة وتقطع عن طريق السكينة على شكل قراقيش.

ثم يدهن وجهها بالبيض ويرش عليها السمسم وحبة البركة وترص في صينية مبطنة بورق الزبدة أو تكون مدهونة بالسمن ودقيق ويدخل قراقيش الفرن على حرارة عالية في الرف الأوسط لمدة 25 دقيقة.

وعندما تأخذ لون ذهبي من على الوجه قومي بإخراجها من فرن وتترك حتى تبرد ثم تحفظ في عبوة محكمة الغلق، وتقدم مع شاي أو العصير في الإفطار تمتعي بوجبة من قراقيش العجوة الرائعة. طريقة قراقيش بالعجوة كليجة التمرقراقيش عجوة الخفيفة مقرمشة مثل المحلات

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