أفرجت السلطات السودانية ليل الأحد عن 4 سياسيين بارزين، في إطار الاتفاق الذي أجري مؤخرا وأسفر عن عودة عبد الله حمدوك إلى منصب رئيس الوزراء.

وقال مراسل "دوت الخليج"، إن السلطات أفرجت عن ياسر عرمان وعمر الدقير وصديق الصادق وعلي السنهوري. وألقي القبض على الأربعة في أعقاب سيطرة الجيش على السلطة في السودان، يوم 25 أكتوبر الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفراج عن 4 سياسيين بارزين على خلفية اتفاق السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.