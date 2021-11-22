برباعية.. ريال مدريد يقفز إلى قمة الليغا

فاز ريال مدريد خارج أرضه على غرناطة بنتيجة 4-1، الأحد، بعد تمريرتين حاسمتين من توني كروس، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.
وجاء أهداف ريال مدريد بواسطة ماركو أسينسيو وناتشو فرنانديز وفينيسيوس جونيور وفيرلان مندي، ليصبح رصيده 30 نقطة من 13 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن ريال سوسيداد صاحب المركز الثاني الذي تعادل بعشرة لاعبين من دون أهداف مع فالنسيا، لكنه خاض 14 مباراة.
ويأتي إشبيلية ثالثا وله 28 نقطة من 13 مباراة، فيما يحتل غرناطة، الذي فاز في مباراتين فقط هذا الموسم، المركز 17.
وبدأ فريق المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بقوة، وتقدم 2-صفر بعد 25 دقيقة بهدفي أسينسيو وناتشو من تمريرتين من كروس.
لكن بعد دقائق قلص لويس سواريز الفارق لغرناطة، بعد تسديدة غيرت اتجاهها في ناتشو وخدعت تيبو كورتوا حارس الضيوف، الذي قفز على الجانب الأيسر بينما ذهبت الكرة في الاتجاه الآخر.
وتلقى غرناطة ضربة في إدراك التعادل، حين سجل فينيسيوس بعد الاستراحة بقليل بعد مجهود جماعي بمشاركة كريم بنزيمة وكاسيميرو.
وبعد طرد مونتشو لاعب غرناطة بسبب خطأ عنيف ضد فينيسيوس، اختتم مندى أهداف الفريق الزائر.
وهذا الفوز الثالث على التوالي لريال مدريد في الدوري، ويستعد للعب خارج أرضه ضد شريف تيراسبول من مولدوفا في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.
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