التعاون الإسلامى ترحب بالاتفاق السياسى الجديد فى السودان

جدة - نرمين السيد - رحَّبت منظمة التعاون الإسلامى بالاتفاق السياسى الجديد الذى تم توقيعه اليوم بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح برهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وذلك بفضل المبادرة الوطنية التى قادتها بعض الأطراف السودانية والجهود الإقليمية والدولية الداعمة لهذه الخطوة المهمة التى من شأنها أن تُسهم فى نزع فتيل الأزمة فى السودان وتفضى إلى حل شامل ومستدام لجميع قضايا الفترة الانتقالية.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى حسين إبراهيم طه بالعودة إلى المسار الدستورى، مؤكداً بأن هذا الاتفاق يمثل تطورا مهماً تجاه استعادة الاستقرار السياسى فى السودان واستكمال مهام الانتقال الديمقراطى الذى تم تأسيسه بموجب الوثيقة الدستورية الموقعة فى 17 أغسطس 2021م. كما ثمَّن الأمين العام حكمة الشعب السودانى، وتحلِّى الأطراف السياسية والمجتمعية بروح المسؤولية الوطنية، والالتزام بالحوار للتوصل إلى حلول تحقق أمن وسلام وازدهار السودان وشعبه. جديرٌ بالذكر أن المنظمة ظلت داعمة للسودان ولحكومة الفترة الانتقالية منذ تشكيلها، وكانت شاهدةً على توقيع الإعلان السياسى فى 17 أغسطس 2019م.

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