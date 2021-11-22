صحيفة بريطانية: الملكة إليزابيث تحضر مراسم تعميد اثنين من أحفادها

جدة - نرمين السيد - وذكرت الصحيفة أن أحد الحفيدين اللذين تم تعميدهما أمس هو نجل الأميرة أوجينى، ابنة الأمير أندرو، والآخر هو ابن زارا تندال، ابنة الأميرة آن الابنة الثانية لـ ملكة بريطانيا، فيما لم يصدر أى تعليق من قصر "باكنجهام".
جدير بالذكر، أن الملكة إليزابيث 95 عاما، قضت ليلة فى المستشفى لأول مرة منذ سنوات الشهر الماضى، فيما وصفها القصر الملكى بأنها "فحوص أولية" بعد مرض لم يتم الكشف عنه، ونصحها الأطباء بإلغاء معظم ارتباطاتها منذ ذلك الحين.
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