أمريكا.. 10 آلاف فرد فى المارينز مهددون بالفصل لعدم تلقيهم لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحيفة أنهم لن يتلقوا اللقاح بشكل كامل عند حلول الموعد النهائى للجرعة الثانية منه فى 28 نوفمبر الحالي.

وأضافت أن 94 بالمئة من مشاة البحرية قد تلقوا اللقاح أو بصدد تلقيه، وأن الأوان قد فات لإكمال التطعيم بحلول 28 نوفمبر.

وتابعت أن من لم يتلقوا اللقاح من المشاة البحرية سينضمون إلى حوالى 9600 من عناصر القوات الجوية الذين رفضوا تلقى اللقاح أو سعوا للحصول على إعفاء لأسباب طبية أو دينية، ما تسبب فى معضلة للقادة المكلفين بالحفاظ على جهوزية القوات، فى مواجهة مع إدارة الرئيس جو بايدن التى فرضت التطعيم ضد كورونا كشرط لاستمرار الخدمة الحكومية.

وقال ديفيد لابان، الضابط المتقاعد من مشاة البحرية: "يعرف مشاة البحرية أنهم قوة استكشافية، ويفخرون بالانضباط وكونهم أول من يقاتل".

وأضاف أن "القيادة يجب أن تنزعج من تشوه روح سلاح مشاة البحرية المتمثلة فى الاستعداد الدائم للمهمة التالية".