أمريكا تدعو فنزويلا للإفراج عن 6 مدراء بقطاع النفط

جدة - نرمين السيد - جددت الولايات المتحدة دعوتها للحكومة الفنزويلية للإفراج عن المديرين التنفيذيين الأمريكيين الستة فى مجال النفط، والمعروفين باسم "سيتجو6" فى العام الرابع على سجنهم، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد.





وقال البيان، الذى أوردته وكالة بلومبرج للأنباء: "نطالب السلطات الفنزويلية التى قامت بسجنهم، بأن يتم السماح لهم بالعودة للولايات المتحدة وإعادة لم شملهم مع أسرهم". وجاء فى البيان أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن "سوف يستمر فى السعى بلا كلل لإطلاق سراح هؤلاء الأفراد والسعى لعودتهم غير المشروطة". كان الأمريكيون الست قد تم اعتقالهم قبل 4 أعوام بعد سفرهم إلى فنزويلا للمشاركة فى اجتماع بمقر شركة النفط الوطنية الفنزويلية "بى دى فى إس أيه" فى العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

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