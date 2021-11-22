التحالف يرصد زوارق حوثية مفخخة جنوبي البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، أنه رصد تحركات ونشاطا عدائيا لميليشيات الحوثي، باستخدام زوارق مفخخة جنوبي البحر الأحمر.

وأوضح التحالف أن هناك "مؤشرات خطر حال ووشيك على الملاحة والتجاره العالمية بحنوب البحر الأحمر". وأضاف: "نتخذ إجراءات عملياتية لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة".

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