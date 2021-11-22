80 شخصا يسرقون متجرا لبيع الملابس فى كاليفورنيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان للشرطة على "تويتر": "بدأ الموظفون فى متجر نوردستروم بالاتصال برقم الطوارئ 911 عندما دخل حوالى 80 شخصا المتجر وبدأوا على الفور بسرقة محتوياته". وأضافت: "السرقة وقعت مساء الجمعة، والمهاجمون اعتدوا على موظفين ورشوا أحدهما برذاذ الفلفل".

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