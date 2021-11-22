رحلا خلال 6 أيام.. فيديو لحديث أحمد خليل عن سهير البابلي

في أعقاب وفاة الفنانة المصرية الشهيرة سهير البابلي، الأحد، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزوجها السابق الفنان أحمد خليل، الذي توفي قبل أيام، يتحدث عن علاقتهما.

وفي المقطع المأخوذ من حديث تلفزيوني يعود لعام 2018، قال خليل إن سهير البابلي "سيدة عظيمة ورائعة"، لكن العلاقة بينهما لم تستمر بسبب طباعه على حد وصفه.

وأوضح الممثل المصري الراحل: "تزوجنا في لحظة بدون قصة حب طويلة، وانفصلنا ونحن أصدقاء".

وحكى خليل كواليس لقائه الأول مع سهير البابلي، قائلا: "التقينا في عمل وتعاملت معي بحدة فلم أقبل"، مشيرا إلى مشادة نشبت بينهما، إلا أنهما تزوجا بعد نهاية العمل.

وأوضح: "هي كانت نجمة وأنا كنت ممثلا صغيرا. كنت أريد أن أشعرها بصفة مستمرة أني الرجل".

وتزوجت سهير البابلي 5 مرات، الأولى قبل أن تكمل 16 عاما من محمود الناقوري الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة نيفين، وبعد طلاقها بوقت قصير تزوجت الملحن منير مراد شقيق المطربة ليلى مراد، قبل أن ترتبط بخليل.

وكان الممثل الراحل، الذي تزوج من سيدة ألمانية لاحقا، يشير دائما إلى أن سهير البابلي "حب حياته"، وأنهما أصدقاء حتى بعد الانفصال.

وتوفيت سهير البابلي الأحد عن عمر 86 عاما، بعد صراع مع المرض، وكانت قد نقلت إلى أحد المستشفيات بعد تعرضها لمضاعفات صحية.

أما خليل فقد توفي الثلاثاء عن عمر 80 عاما، إثر مضاعفات تعرض لها بعد إصابته بفيروس كورونا.