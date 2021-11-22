حادث دهس مروع بأمريكا مقتل شخص وإصابة 20

جدة - نرمين السيد - قال مراسل لتلفزيون سي.بي.إس 58 على تويتر، إن أكثر من شخص قتل عندما اقتحمت سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) أحد عروض عيد الميلاد فى واوكيشا بولاية ويسكونسن، يوم الأحد.





فيما قال قائد الشرطة فى واوكيشا، دان تومسون، إن السيارة الرياضية حمراء اللون واندفعت صوب أحد عروض عيد الميلاد فى المنطقة، مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا. وقال للصحفيين إن السلطات حددت شخصا فيما يتصل بالقضية، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل. وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعى سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) حمراء اللون تسرع باتجاه المشاركين فى المسيرة من الخلف، وفى مقطع ثان، بدا أن الشرطة تفتح النار على نفس السيارة مع اصطدامها بأحد حواجز الطريق.

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