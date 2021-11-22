البرازيل تسجل 5126 إصابة و72 وفاة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وحسب بيانات الوزارة، سجلت البلاد منذ بدء الجائحة 22 مليونا و17226 إصابة، فى حين ارتفع عدد وفيات الفيروس إلى 612659، فى ثانية حصيلة بالعالم بعد الولايات المتحدة.
ومع تقدم نشاط التطعيم انخفض متوسط 14 يوما للوفيات بكورونا إلى أقل من 230 وفاة لليوم، وهو أدنى مستوى منذ 26 أبريل 2020.
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