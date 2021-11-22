المكسيك .. تسجيل 1225 إصابة و99 وفاة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة أن إجمالى الإصابات منذ بدء الجائحة فى البلاد بلغ 3 ملايين و863362 إصابة، فيما وصل إجمالى الوفيات إلى 292471 حالة. ويشير مسؤولون فى قطاع الصحة، إلى أنه "من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أكبر بكثير من المعلن".

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