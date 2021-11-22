بالفيديو.. قتلى ومصابون بحادث دهس في ولاية أميركية

قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون، الأحد، عندما اقتحمت سيارة عرضا فنيا في مدينة واوكيشا بولاية ويسكونسن الأميركية.

وذكرت الشرطة المحلية أن أكثر من 20 شخصا أصيبوا، فيما أفادت تقارير إعلامية بمقتل عدد من الأشخاص.

وفي مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا أن السيارة الحمراء تسرع باتجاه المتجمعين، حيث فتحت الشرطة النار عليها أثناء اصطدامها بحواجز الشوارع.

وقال قائد شرطة المدينة دان تومسون، إنه تم العثور على السيارة و"الشخص المعني".

وأفاد شاهد عيان: "رأينا سيارة دفع رباعي (...) بأقصى سرعة على طول طريق. بعد ذلك سمعنا صوتا مدويا وصراخا يصم الآذان من أناس صدمتهم السيارة".