قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون، الأحد، عندما اقتحمت سيارة عرضا فنيا في مدينة واوكيشا بولاية ويسكونسن الأميركية.
وذكرت الشرطة المحلية أن أكثر من 20 شخصا أصيبوا، فيما أفادت تقارير إعلامية بمقتل عدد من الأشخاص.
وفي مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا أن السيارة الحمراء تسرع باتجاه المتجمعين، حيث فتحت الشرطة النار عليها أثناء اصطدامها بحواجز الشوارع.
وقال قائد شرطة المدينة دان تومسون، إنه تم العثور على السيارة و"الشخص المعني".
وأفاد شاهد عيان: "رأينا سيارة دفع رباعي (...) بأقصى سرعة على طول طريق. بعد ذلك سمعنا صوتا مدويا وصراخا يصم الآذان من أناس صدمتهم السيارة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو.. قتلى ومصابون بحادث دهس في ولاية أميركية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.