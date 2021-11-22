طريقتي السحرية لتنظيف سيراميك الحمام والمطبخ وإزالة أصعب الدهون والبقع والأوساخ بدون دعك

تبحث الكثير من السيدات على كيفية تنظيف السيراميك بشكل جيد، وإذالة مابه من دهون أو بقع أو تجير، وخاصتًا سيراميك الحمام والمطبخ فهو الاكثر عرضة للأتساخ وذلك قد يرجع للتعرض الدائم لابخرة المياه، أو الدهون الناتجه من بخار الطعام، والان لكل سيدة تبحث عن ذلك سنتعرف معًا على أفضل الخلطات التي يمكن استخدامها للتخلص من كل هذه البقع بكل سهولة ويجعل السيراميك لامع من خلال متابعتنا الان.

طريقة تجعل سيراميك الحمام والمطبخ نظيف ولامع بكل سهولة

الان بكل سهولة يمكنك تجهيز في منزلك بعض الخلطات السهله التي تستخدم في تنظيف سيراميك الحمام والمطبخ بشكل رائع وكل هذه المكونات قد تكون متواجدة في المنزل، فتصبح بدون اي تكاليف وهذه الخلطات كالتالي:

الكلور مع الماء الساخن والصابون

الكلور من المواد المبيضة والتي تساعد في القضاء وإذابة كل الدهون والبقع التي تتراكم على الاسطح وعلى السيراميك ويجعله لامع كالجديد بدون اي تحير وطريقة الاستخدام كالآتي:

المكونات

نصف لتر من الكلور.

لتر من المياة الساخنة.

كوب من الصابون المستخدم للتنظيف العادي.

فرشاة أو سلك للتنظيف

طريقة الاستخدام

في وعاء أضيفي به كل المكونات.

استخدمي عصا خشبية وقومي بالتقليب جيدًا حتى يصبح مختلط كل المكونات.

احضري الان زجاجة بخاخة.

أضيفي بها كمية من هذا الخليط.

رشي كل الجدران السيراميك الخاص بالحمام والمطبخ.

اتركي السائل على الجدران لمدة ربع ساعة.

الان يمكنك دعم السيراميك وسوف تلاحظين الفرق.

اشطفي في النهاية السيراميك جيدًا بالماء.

بيكربونات الصوديوم مع الخل الابيض

خليط فعال بشكل كبير يقضي على كل البقع الموجودة على الأسطح، ويساعد في جعلها لامعة، وخاصتًا على السيراميك وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

كوب ونصف من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق من بيكربونات الصوديوم.

لترين من الماء الساخن.

طريقة التنظيف والاستخدام