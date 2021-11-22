الآن للعاطلين تمويل العمل الحر من منصة نفاذ بنك التنمية الإجتماعية تمويل يصل الى 150 الف ريال

للعاطلين عن العمل ولمن لم يتوفر لهم فرصة عمل ولمن يحتاج الى زيادة دخله تمويل العمل الحر يقدم لكل من استوفى الشروط بمجرد التقديم عليه تحصل على الموافقة وتستلم تمويلك، حيث يعاني الكثير من الشباب للرجال والنساء ومن الخريجين من عدم توفر فرص عمل تدر دخلا لهم للإنفاق على أنفسهم وعلى أسرهم ولكن بنك التنمية يوفر تمويل العمل الحر يصل الى 150 الف ريال يقدم لمن يرغب في عمل مشروع صغير أو ينمي مشروعه القائم وتوفر له حكومة المملكة التمويل اللازم طالما انه جاد فى تنمية مشروعه وتنطبق عليه شروط الحصول على التمويل، ومن خلال موقع ثقفني نوضح الشروط وكيفية الحصول على القرض ورابط التقديم ببنك التنمية، حيث يوفر بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر التابع إلى منتج نفاذ للحد من البطالة الزائدة في المملكة ويوفر لهم الكثير من المشروعات الصغيرة كما يحتاج التمويل إلى توفير كافة الشروط الواجبة للحصول عليه من أجل ضمان الحصول على قرض العمل الحر وتلك المبادرة تحت رعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة .

كيفية وطريقة الحصول على تمويل العمل الحر من منصة نفاذ الوطني الموحد:

نقدم لكم كيفية الحصول على القرض من خلال رابط التقديم على منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية في السعودية كالتالي:

يتقدم من يرغب في الحصول على القرض من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية . يجب توفير كافة المستندات والأوراق والمستندات المطلوبة. ارسالها عبر التقديم مع تحديد أسم المتقدم القرض ورقم الجوال والدخل الشهري للمتقدم والغرض من القرض ومبلغ القرض المطلوب. ثم طلب التقديم عبر بنك التنمية الاجتماعية ويتم صرفه قرض العمل الحر لمن يستحق بعد اطلاع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للموافقة على الطلب.

يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر التابع إلى منتح نفاذ للسعوديين فقط لتقليل معدل البطالة في المملكة العربية السعودية. لا يحق للموظفين الذين يزيد دخلهم عن 14000 ريال التقدم للحصول على العمل الحر من منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية. سن التقدم للحصول على قرض العمل الحر هو 18 إلى 60 طلب تقديم وثيقة العمل الحر والانضمام إلى عضوية منصة أبشر الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك يجب على مقدم الطلب تقديم جميع المستندات المطلوبة.

شروط الحصول على قرض العمل الحر من منصة نفاذ الوطني للعاطلين والموظفين :مزايا الحصول على تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية:

أهم مميزات تمويل العمل الحر للعاطلين كالتالي:

قروض شخصية ممولة مادياً تصل إلى 150.000 ريال سعودي. العمل الحر قرض للعاطلين والموظفين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. تمويل حسن بدون فوائد او تكاليف مالية. توفر قروض ميسرة بأقساط طويلة الأجل تصل إلى 5 سنوات.

تحديث :للتواصل والإستعلام مع البنك :

يطرح بعض المواطنين العديد من التساؤلات عن كيفية التواصل مع البنك والاستفسار عن الطلب ومن خلال اتباع احدى الطرق الاتية يتم التواصل مع البنك: