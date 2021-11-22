إصابة فلسطينيين فى اعتداءات لـ مستوطنين إسرائيليين بـ الضفة

جدة - نرمين السيد - نفذ عشرات المستوطنين الإسرائيليين، مساء أمس الأحد، سلسلة من الهجمات وعمليات العنف فى مناطق وشوارع مختلفة بـ الضفة الغربية، حيث أصابوا عددا من الفلسطينيين، وحطموا عددا من المركبات.





وتركزت هجمات المستوطنين بالقرب من مفارق الطرق المؤدية إلى المستوطنات، فى مدن "الخليل ونابلس وبيت لحم"، فيما أكد شهود عيان أن المستوطنين هاجموا عددا من مركبات المواطنين بالحجارة شرق الخليل. وأكد آخرون أن مستوطنين مدججين بالسلاح من مستوطنتى "كريات أربع" و"خارصينا"، هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الالتفافى رقم 60 قرب منطقتى البقعة والبويرة ودوار بيت عنون، وحطموا زجاج عدد منها، والحقوا أضرارا جسيمة بها، وتم تسجيل عدة إصابات فى صفوف سائقى المركبات وركابها، جراء تعرضها للرشق بالحجارة من قبل المستوطنين.

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