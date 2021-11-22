شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور قد من تحديدها مؤخًرا من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر وضع مجموعة من الاشتراطات الرئيسية والضوابط من اجل استحقاق مساعدات الضمان المالية الشهرية مثل معاش المتقاعدين من المواطنين والمواطنات ولقد تم أيضًا تحديد شروط التسجيل الجديدة في الضمان للمطلقات وسوف يتم التطرق إلى جميع هذه المعلومات عبر الفقرات التالية المقدمة عبر موقع ثقفني بالتفصيل.

الضمان الاجتماعي المطور

لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السُّعُودية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لها عن بَدْء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور وهو القرار الصادر بمرسوم ملكي في الثاني من ربيع الآخر من عام 1442 هـ رقم 33/م. وسوف يبدأ استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور بداية من يوم السبت 20 نوفمبر 2021م.

ولقد تم وضع هذا النظام الجديد؛ من اجل تحقيق وإرساء مبدأ الاستقرار والتكافل وضمان أن هذه المساعدات تصل إلى الأسر والأفراد الشد احتياجًا داخل المملكة، وهذا الضمان يشمل الدعم المالي النقي وأيضًا الدعم التدريبي والتوظيفي باعتبار أن مساعدة الأفراد القادرين على تحسين مهاراتهم الوظيفية والحصول على عمل هو الجانب الأفضل من جوانب المساعدة.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

تتمثل شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 لجميع أبناء المملكة العربية السُّعُودية المستحقين فيما يلي:

أن يتمتع صاحب الطلب بالجنسية السُّعُودية، ويستثنى من ذلك أبناء المرأة السُّعُودية من زوج اجنبي وأرملة أو مطلقة السعودي التي يكون لها أبناء حاملين للجنسية السُّعُودية.

الإقامة بصفة دائمة داخل المملكة العربية السُّعُودية.

أن تتوفر كل الشروط المتعلقة باستخدام وامتلاك الثروة مستفيد وهي المعايير التي قد تم تحديدها من قِبَل نظام الضمان الاجتماعي.

يجب ألّا يكون إجمالي الدخل المحتسب لصاحب الطلب المستقبل عن الحد الأدنى للمعاش المحتسب له.

تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تطلبها الوزارة خصوصًا في حالة طلبات الضمان المتعلقة بالمشكلات الصحية وأيضًا المتعلقة بالتأهيل الوظيفي والتعليمي.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات

كما تأتي شروط التسجيل للمطلقات في نظام الضمان المطور الجديد عام 2021/1443 على النحو التالي:

أن تكون سُعُودية الجنسية ومقيمة بالمملكة، مع استثناء مطلقة المواطن السعودي خصوصًا من لديها أبناء حاملين للجنسية السُّعُودية.

ألا يكون لديها مصدر دخل ثابت أو لأحد أفراد أسرتها يفوق الحد المانع للضمان.

أن تمتلك حساب بنكي من أجل تحويل المعاش عليه شهريًا.

أن يكون طليق صاحبة الطلب سعودي الجنسية.

أن لا تكون على رأس عمل في أي جهة.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

تأتي خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والذي سوف يبدأ صرف أول دفعة منه في شهر يناير من عام 2022م على النحو التالي: