اشتباكات فى بروكسل خلال احتجاجات على قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، فى حين رشقها المحتجون بالحجارة وقنابل الدخان. وقالت الشرطة إن زهاء 35 ألف شخص شاركوا فى المظاهرات التى بدأت سلمية قبل أن تتحول إلى العنف. ولدى وصول المحتجين إلى مكان تمركز الشرطة، هتفوا مرددين "حرية". وحمل متظاهر لافتة كُتب عليها "عندما يصبح الطغيان قانونا، يصبح التمرد واجبا". وذكرت الشرطة أن الوضع عاد لطبيعته لاحقا، وفقا لرويترز.

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