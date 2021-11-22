"دوت الخليج" تعرض "تنظيم الإخوان وكشف المستور"

وتبدأ القناة عرض سلسلة برنامج "ملف خاص" في خمس حلقات بعنوان "تنظيم الإخوان وكشف المستور"، وهي من إنتاج "دوت الخليج"، ويقدمها نخبة من أبرز المذيعين.

وتبدأ الحلقة الأولى بعنوان "تنظيم الإخوان.. أصل الإرهاب"، وتقدمها الإعلامية إيمان لحرش، تكشف من خلالها علاقة هذا التنظيم بالإرهاب وأصوله، حيث يعد من أبرز التنظيمات المتشددة التي تتستر وراء الدين، وقد فرّخ وأنتج منذ تأسيسه في عشرينيات القرن الماضي تنظيمات إرهابية أشد عنفا بدءا بالجماعة الإسلامية قبل عقود مرورا بالقاعدة وليس انتهاء بداعش.

وتستعرض الحلقة الثانية، وتقدمها الإعلامية كارولينا نصار، الجانب الحقيقي لهذا التنظيم بعنوان "تنظيم الإخوان.. زيف الشعارات"، وتعرض كم الخداع الذي مارسه الإخوان، وكيف اكتشفت الشعوب العربية حقيقته القائمة على الادعاء وطرح الوعود براقة الشكل سوداء المضمون، وكيف ما إن وصل إلى الحكم حتى نكّل بالشعوب وفاقم أزمات المنطقة.

أما الحلقة الثالثة من سلسلة الملفات فهي بعنوان "تنظيم الإخوان.. الاستقواء بالخارج"، من تقديم الإعلامي روبير النخل، وتتناول العلاقة السرية التي ينسجها تنظيم الإخوان مع الغرب، حتى أن العديد من الوثائق الغربية كشفت أن دبلوماسيين غربيين وصلوا إلى حد الاقتناع بأن وصول الإخوان إلى السلطة أمر لا مفر منه وبالتالي فإن الانخراط معهم أمر ضروري.

أما الجانب التقييمي فتتناوله الحلقة الرابعة بعنوان "تنظيم الإخوان.. الفشل الكبير"، وتقدمها الإعلامية مروج إبراهيم، حيث اكتشفت الشعوب العربية التي منحت تنظيم الإخوان فرصة للحكم أن التنظيم فاسد وغير كُفءٍ واستدركت تلك الشعوب كيف ساهم الإخوان في نشر الفساد وكيف عمل على الاستخفاف بالدولة ومؤسساتها وسرقة أرواح الناس وأموالهم، كذلك الارتهان للعقيدة المتشددة والتستر وراء خطاب ديني روج لمفاهيم مغلوطة تحت مظلة الدين.

وفي ختام سلسلة حلقات الملف، تستمر الإعلامية فضيلة السويسي عرض حال الدول إبان حكم التنظيم في الحلقة الخامسة بعنوان "تنظيم الإخوان.. المكافحة ونهضة الدول"، حيث تكشف ما شهده اعتلاء تنظيم الإخوان لسدة الحكم في بعض الدول من فشل ذريع في منظومة الإسلام السياسي وضعفا عاما في توجهاته المجتمعية والسياسية والاقتصادية، بينما يكون المستقبل للدولة الوطنية المتماسكة، ولا تحدث نهضة الدول إلا في غياب مشروع الإخوان.

وتتضمن كل حلقة تقريرا مطولا ومفصلا يستعرض من خلاله أيضا آراء الشارع إضافة إلى لقاءات مع مجموعة من الضيوف الخبراء في موضوع الحلقة.

"جدير بالذكر أن عرض "تنظيم الإخوان وكشف المستور" يبدأ بثه على شاشة قناة "دوت الخليج" في خمس حلقات مدتها ثلاثين دقيقة، من يوم الأحد 21 نوفمبر يوميا حتى الخميس 25 نوفمبر تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.