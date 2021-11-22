بريطانيا: نتفاوض مع "التعاون الخليجي" لاتفاقية للتجارة الحرة

كشف وزير الاستثمار البريطاني جيري جريمستو، الاثنين، أن بلاده تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.

وذكر جريمستون في مؤتمر، أن الاتفاقية ستبرم في غضون 12 شهرا، حسبما نقلت "رويترز". وأظهر موقع إلكتروني للحكومة البريطانية أن دول مجلس التعاون الخليجي هي بالفعل شريك تجاري مهم لبريطانيا إذ بلغت قيمة الصادرات البريطانية لها نحو 22 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 29.57 مليار دولار، بينما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.

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