الاتحاد الأوروبى يجدد رفضه الشديد لأى إجراءات أحادية الجانب ببحر الصين

جدة - نرمين السيد - وذكر الاتحاد فى بيان أصدرته دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى - أن سفن خفر السواحل فى جمهورية الصين الشعبية منعت قبل أيام زورقى إمداد فلبينيين كانا فى طريقهما إلى منطقة سكند توماس شول، التى تقع على بعد 105 أميال بحرية غرب مقاطعة بالاوان الفلبينية فى بحر الصين الجنوبى، واستخدمت خراطيم المياه ضدهما، موضحة أن الحادث يأتى فى أعقاب إجراءات أحادية أخرى قامت بها سفن صينية فى بحر الصين الجنوبى خلال الأشهر الماضية.

وأضاف البيان: "أن الاتحاد الأوروبى شدد على أهمية احترام جميع الأطراف لحرية الملاحة والتحليق فى بحر الصين الجنوبى.. ونحث جميع الأطراف على حل النزاعات بالوسائل السلمية وفقا للقانون الدولى، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، بما فى ذلك آليات تسوية المنازعات".

وفى هذا السياق، استدعى الاتحاد الأوروبى قرار التحكيم الصادر بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فى 12 يوليو 2016، والذى وجد أن منطقة سكند توماس شول تقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القارى للفلبين، كما يدعم الاتحاد الأوروبى العملية التى تقودها رابطة الآسيان نحو وضع مدونة لقواعد السلوك فى بحر الصين الجنوبى، والتى ينبغى أن تكون فعالة وموضوعية وملزمة قانونا، ولا تضر بمصالح الأطراف الثالثة.