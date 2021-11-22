التحالف العربى: رصد تحركات عدائية للمليشيات الحوثية جنوب البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - وأشار التحالف ـ حسبما أفادت قناة الإخبارية السعودية، اليوم الاثنين، إلى وجود مؤشرات خطر وشيك، على الملاحة والتجارة العالمية فى جنوب البحر الأحمر، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات العملياتية لتحييد التهديد البحرى وضمان حرية الملاحة.

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