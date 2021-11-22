الفلبين تبدأ إعطاء جرعات معززة من اللقاحات المضادة لكورونا لكبار السن

جدة - نرمين السيد - بدأت الفلبين اليوم الإثنين، فى إعطاء جرعات معززة من اللقاحات المضادة لكورونا لكبار السن، إضافة إلى جرعات ثالثة لمن يعانون من ضعف المناعة، بعد ما يقرب من 9 أشهر انطلاقا من حملة التطعيم.





وقالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ماريا روزاريو فيرجير - فى تصريح أوردته صحيفة "فلبين ستار" المحلية - إن طرح الجرعات المعززة سيتم على مراحل، موضحة أن السلطات الصحية أطلقت حملة الجرعات المعززة الأسبوع الماضى للعاملين فى القطاع الطبى. وأضافت "نرجو أن نذكر الشعب فقط أن هذا لا يزال متاحًا فقط للعاملين فى مجال الرعاية الصحية، وكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق، والأفراد الذين يعانون من نقص المناعة"، مشددة على ضرورة استمرار التركيز على تطعيم الأشخاص غير المحصنين ضد كورونا مع بدء الدولة فى إعطاء جرعات معززة ثالثة.

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