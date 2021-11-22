الرئيس مادرور يحقق نصرًا ساحقًا فى انتخابات فنزويلا

جدة - نرمين السيد - وبحسب المجلس الوطنى الفنزويلى للانتخابات، فاز معسكر مادورو بـ20 منصبًا من أصل 23 من مناصب الحكام، وبرئاسة بلدية العاصمة كراكاس، فى مواجهة معارضة منقسمة، شاركت للمرة الأولى فى اقتراع منذ 2017، بعدما قاطعت الانتخابات الرئاسية والتشريعية سابقًا.

ووفقًا لـ"فرانس برس"، أشارت النتائج الرسمية إلى مشاركة 41.8% فى الانتخابات الفنزويلية، حيث بلغ عدد المقترعين 8.1 ملايين، وذلك بعد فرز 90.21% من الأصوات المحتسبة.

وفازت المعارضة فى 3 ولايات فقط، هى جزيرة نويفا إسبارتا، وكوخيديس، وولاية سوليا النفطية الأكثر سكاناَ، فيما تعتبر عاصمتها ماراكايبو ثانى مدن البلاد.

ورحب مادورو الذى شكك الغرب فى انتخابه عام 2018، بنتائج الانتخابات، قائلاً: "نصر جميل جاء نتيجة العمل الدؤوب" واصفًا تلك النتائج بأنها جاءت "ساحقة".

فى حين أعرب المعارض هنريكيه كابريليس المرشح إلى الانتخابات الرئاسية مرتين، عن تحفظات، معتبرًا أن إغلاق مكاتب الاقتراع فى ساعة متأخرة قد يكون أدى إلى عمليات تزوير.

وكتب كابريليس فى تغريدة: "مادورو وحزبه يأمران المجلس الوطنى للانتخابات بعدم إغلاق مراكز الاقتراع بعد توقف وصول الناخبين، سيضعون أصواتا غير موجودة".

وتشكل هذه الانتخابات انتصارًا للنظام الفنزويلى الذى يسعى إلى رفع العقوبات المفروضة عليه، وكذلك أهمية خاصة للمعارضة التى تأمل فى إعادة تشكيل صفوفها قبل الانتخابات الرئاسية فى 2024.