رئيس الحكومة اللبنانية يهنئ الشعب بمناسبة عيد الاستقلال

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، إن الاستقلال مجرد ذكرى سنوية يحتفل بها اللبنانيون، بل هى فعل إيمان مستمر بلبنان وعمل دؤوب لتحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم.





وعبر ميقاتى خلال تهنئته اللبنانيين بمناسبة العيد الـ78 للاستقلال عن أمله فى أن تحمل الأيام المقبلة ما يصبو إليه الشعب بتعاون صادق بين جميع المعنيين، معتبرا أن هذا الأمر يحقق للاستقلال معناه الشامل.

يشارك الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برى ورئيس الحكومة نجيب ميقاتى، فى الاحتفال الذى ينظمه الجيش اللبنانى اليوم بمناسبة عيد الاستقلال الذى يوافق 22 من نوفمبر كل عام.