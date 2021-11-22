أستراليا تفتح أبوابها لحاملى التأشيرات الحاصلين على لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، اليوم الإثنين، أن بلاده ستسمح بدخول حاملى التأشيرات المؤهلين الذين تلقوا التطعيم بالكامل، وذلك اعتبارًا من أول ديسمبر، دون التقدم بطلب إعفاء سفر، إذ تتخذ البلاد مزيدًا من الخطوات نحو استئناف السفر الدولى.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال موريسون إن أستراليا سترحب أيضًا بالمواطنين الذين تلقوا التطعيم من اليابان وكوريا الجنوبية، اعتبارًا من بداية الشهر المقبل. وكانت أكبر المدن الأسترالية "سيدنى وملبورن" أعلنتا فتح حدودهما للمسافرين الدوليين اعتبارًا من أول نوفمبر الجارى، إلا أنه لم يستفد من تخفيف قواعد الدخول سوى المواطنين العائدين والمقيمين الدائمين.

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