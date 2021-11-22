الجيش اليمنى: المعارك مع مليشيات الحوثى أصبحت أكثر شراسة جنوب مأرب

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلى أن المعارك بين الجيش الوطنى والمليشيات الحوثية، أصبحت أكثر شراسة جنوب محافظة مأرب، موضحا أن القوات تمكنت من استعادة السيطرة على عدد من المواقع الهامة من قبضة المليشيات فى المحافظة.





وقال مجلى ـ فى تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين، إن المعارك مستمرة بين الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية ورجال القبائل من جهة والمليشيات الحوثية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن القوات حققت تقدما كبيرا إذ تم تحرير عدد من المواقع الحيوية وأهمها "تبة الخزان" وقرية "الروضة" فضلا عن السيطرة على أسلحة وذخائر تابعة للمليشيات. وكانت مقاتلات التحالف العربى قد شنت السبت الماضى ضربات جوية مكثفة استهدفت الحوثيين جنوبى وغرب محافظة مأرب، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيا وتدمير آليات ومعدات تابعة لهم.

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