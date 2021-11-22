الشرطة الأمريكية: 5 قتلى و40 مصابا في حادث الدهس بولاية ويسكنسن

أكدت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، مصرع 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين بعدما اقتحمت سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مسرعة أحد عروض عيد الميلاد في واوكيشا بولاية ويسكونسن الأمريكية أمس الأحد، وكان من بين الضحايا مجموعة من الراقصات الشابات كن يلوحن بكريات.

وقال قائد شرطة واوكيشا، دان تومسون إنه تم احتجاز شخص فيما يتصل بالقضية وإن السيارة المشتبه بها تم التحفظ عليها بعد الواقعة في واوكيشا التي تبعد بنحو 32 كيلومترا عن غرب ميلووكي.

وأضاف تومسون أنه من غير المعروف ما إذا كان الحادث مرتبطا بالإرهاب، لكن تم رفع أمر سابق بالاحتماء في الأماكن بالمنطقة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 72 ألف نسمة.

وقالت السلطات الأمريكية إنها نقلت 11 بالغا و 12 طفلا إلى ستة من مستشفيات المنطقة، فيما نُقل غيرهم إلى المستشفيات من قبل أقارب وأصدقاء لهم.

وأظهر مقطع فيديو للواقعة نشر على الإنترنت سيارة رياضية متعددة الاستخدامات حمراء اللون تقتحم العرض، وبدت وهي تمضي وسط أكثر من عشرة أشخاص قبل وفود حشود من على الأرصفة لتقديم المساعدة.

وقال تومسون إن ضابطا أطلق الرصاص على السيارة ولم يصَب أي من المارة.

وأضاف أن الشرطة لا تعتقد أن رصاصا أطلق من السيارة كما أفادت تقارير سابقة.

وأظهر مقطع فيديو أن الشرطة تطلق الرصاص على السيارة مع اصطدامها بأحد حواجز الطريق.

ونقل تلفزيون ويسن-تي.في التابع لشبكة إيه.بي.سي بميلووكي عن أحد الشهود أن السائق صدم عرض “دانسينج جرانيز” وانقلب شخص على الأقل فوق غطاء محرك السيارة.

وقالت فرقة ميلووكي دانسينج جرانيز عبر صفحتها على فيسبوك، “تأثر أعضاء من المجموعة ومن المتطوعين وننتظر أخبارا عن حالاتهم.. رجاء إجعلوا أعضاء الفرقة وجميع من أصيبوا وجميع من شهدوا هذه الواقعة المروعة في أفكاركم وصلواتكم”.

وقالت المحطة التلفزيونية إن شاهدا آخر قدر أن السيارة كانت تسير بسرعة تبلغ 64 كيلومترا في الساعة تقريبا عندما صدمت الحشد.

وقال أنجليتو تينوريو عضو المجلس البلدي في ويست أليس القريبة لصحيفة ميلووكي جورنال سنتينل، “بينما كنا نسير بين المباني.. رأينا سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعبر، وانطلقت مسرعة على طول مسار العرض. وبعد ذلك سمعنا دويا عاليا، وبكاء وصراخ يصم الآذان من أناس صدمتهم السيارة”.

وفي وقت لاحق، عرض تلفزيون محلي تابع لشبكة سي.بي.إس صورة على تويتر لما بدا أنها السيارة الحمراء المشار إليها بأحد الشوارع الجانبية ويبدو أثر اصطدام على غطاء محركها ويتدلى الجزء الأمامي في أحد جانبيها من مكانه.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن مساعدين للرئيس جو بايدن أطلعوه على الأحداث.

وقال، “البيت الأبيض يراقب عن كثب الوضع في واوكيشا وقلوبنا مع كل من تأثر بهذا الحادث المروع.. تواصلنا مع المسؤولين في الولاية والمسؤولين المحليين لتقديم أي دعم ومساعدة إذا اقتضت الحاجة”.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من واوكيشا يجري تداولها على تويتر عددا كبيرا من سيارات الشرطة والإسعاف في شارع مزين بأضواء عيد الميلاد في أعقاب الحادث الذي وقع قبل قليل في حوالي الساعة 04:39 مساء بالتوقيت المحلي (2239 بتوقيت جرينتش).

وقال مستشفى ويسكونسن للأطفال على تويتر إنه استقبل 15 مصابا حتى الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي، ولم يتم الإبلاغ عن وفيات في ذلك الوقت.

وقال المشرف على المدارس في المنطقة إن المدارس ستظل مغلقة اليوم الإثنين للصفوف من 4كيه إلى 12، وسيتاح مستشارون إضافيون للطلاب الذين قد يحتاجون إلى خدمات دعم.