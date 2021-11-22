نتائج السادس الاعدادي العلمي والأدبي الدور الثاني موعد نزول النتائج وكيفية استخراجها وزارة التربية العراقية results

نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بنتائج السادس الاعدادي الدور الثاني للفرعين العلمي والأدبي، وهذا خاصة مع اقتراب النتائج الخاصة بهم بشكل كبير والتي يحتمل أن تظهر في الساعات القادمة أو خلال هذا الأسبوع، وسنتابع معكم كافة التفاصيل والأخبار المتعلقة بالنتائج وهذا حسب وزارة التربية العراقية، ورابط استخراج النتائج فور ظهورها، حيث زاد البحث في جميع أنحاء المحافظات العراقية عن نتائج الدور الثاني، وخاصة مع مرور أكثر من 10 أيام على آخر اختبار والذي كان للفرع العلمي، فتابعوا معنا أعزائنا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

اختبارات السادس الاعدادي الدور الثاني

وقد أدى الطلاب والطالبات امتحانات الدور الثاني للصف السادس الاعدادي للمرحلتين العلمي والتي تقسم إلى فرعي الأحيائي والتطبيقي، وفرع الأدبي، وهذا لكافة الدراسات سواء الدراسة العربية أو الدراسة الكردية أو التركمانية أو الدراسة الأجنبية (الإنكليزية).

حيث كانت امتحانات الدور الثاني متاحة للطلاب الذين حملوا درس أو درسين على الأكثر بالدور الأول، وقد بدأت الامتحانات للفرع الأحيائي ممن يوم 27 أكتوبر 2021، أما بالنسبة للتطبيقي والأدبي فقد بدأوا باليوم الموالي له.

وانتهت الامتحانات لجميع الفروع في يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021، وهذا ما يعني أنه قد مر عليها أكثر من 10 أيام وهذا ما يعني أن النتائج قد شارفت على الظهور بالفعل.

شوكت نتائج السادس الاعدادي 2021

ويتسائل الطلاب عن موعد النتائج، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية أن الكراسات الامتحانية الخاصة بالطلاب في طور المراجعة والتدقيق في الوقت الحالي، وهذا ما يعني أن الوزارة لم تعلن بعد عن أي موعد محدد للنتائج.

وهذا ما يعني أننا سننتظر النتائج ونتابعها أولا بأول معكم، والتي ستظهر غالبا في هذه الفترة بشكل مفاجئ، وهذا كما تابعنا معكم نتائج الدور الثاني للثالث المتوسط 2021، حيث ظهرت النتائج حينها بشكل مفاجئ دون أن تحدد الوزارة موعدا رسميا ومحددا لها قبل ظهورها.

ولهذا فإننا نتوقع أن تظهر النتائج نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم على الأكثر.

كيفية استخراج النتائج من موقع وزارة التربية العراقية

ويمكنكم معرفة النتائج بكل سهولة فور ظهورها من مصدرها الرسمي عبر موقع وزارة التربية العراقية، وقد تحدثنا أيضا عن رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني الخارجي 2021، ويمكنك معرفة النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية: