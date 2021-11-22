الكلية التقنية القبول الموحد تعلن بدء التسجيل للفصل الدراسي الثاني 1443 بوابة قبولي

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب التسجيل في الكلية التقنية القبول الموحد واستقبل طلبات التقديم للفصل الدراسي الثاني 1443 عبر بوابة قبولي، ليتمكن الطلاب من الالتحاق ببرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للبنين والبنات، حيث يكون برنامج البنات في الفترة المسائية، بينما برنامج البنين في الفترتين الصباحية والمسائية، ويستمر باب التقديم مفتوح في فروع الكلية التقنية في أنحاء المملكة حتى 25 ربيع ثاني الجاري، وعلى الطلاب الراغبين في الالتحاق توفير مستندات التقديم

الكلية التقنية القبول الموحد

فتحت الكلية التقنية القبول الموحد أبوابها أمام الطلاب من البنين والبنات للتقديم في برنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للبنين، والمسائي فقط للبنات، وحددت مواعيد التسجيل التي تبدأ في الأحد الموافق 16 ربيع الآخر، ويستمر لمدة عشرة أيام تنتهي في الثلاثاء الموافق 25 ربيع الآخر، وتستقبل الكلية التقنية طلبات الالتحاق بالبرنامج التدريبي للفصل الدراسي الثاني عبر بوابة قبولي “بوابة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

شروط التسجيل في الكلية التقنية 1443

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن شروط التسجيل في الكلية التقنية، والتقديم على برامج البكالوريوس للبنين والبنات، وتمثلت في:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولكن مع استثناء أبناء المواطنة السعودية.

أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو الصناعية، أو المعهد العلمي أو الصم والبكم.

ألا يمر على تاريخ الحصول على شهادة المؤهل خمس سنوات.

أن يكون عمر المتقدم أقل من 30 عاما.

ألا يكون قد سبق وفص من أحد الكليات التقنية، أو أن يكون تخرج من نفس البرنامج التدريبي.

ألا يتقدم لدراسة برنامج آخر في نفس وقت دراسة برنامج الكلية التقنية لذلك.

أن يقدم موافقة جهة العمل على الدراسة إذا كان على قيد العمل.

أن يلتزم بشروط السلامة المهنية وألا يخل بها أثناء وداخل موقع التدريب.

المستندات المطلوبة للتسجيل

تتمثل المستندات الرسمية المطلوبة للتسجيل في الكلية التقنية القبول الموحد، ما يلي:

أصل وصورة من شهادة المؤهل الدراسي.

سجل التدريب مصدق عليه.

أصل وصورة من بطاقة الهوية الوطنية.

صورة شخصية للطالب حديثة وملونة.

وثيقة الأم السعودية.

اتفاقية القبول.

موافقة من جهة العمل للتفرغ التام للبرنامج التجريبي.

التسجيل في الكلية التقنية القبول الإلكتروني

أتاحت الكلية التقنية القبول الموحد إمكانية التسجيل في برامج البكالوريوس الصباحي والمسائي إلكترونيًا عبر بوابة قبولي ugate.tvtc.gov المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك للطلبة المستوفين شروط التسجيل، حيث ينتقل الطالب إلى رابط الكلية التقنية، ويقوم بالنقر على بوابة قبول تسجيل الطلاب، ثم يقوم بتعبئة حقول البيانات الأساسية، ثم قراءة التعهد والتأكد من دقة البيانات، التقديم على برنامج التدريب المناسب، ثم تحديد الرغبات ومكان وحدة التدريب في الكلية التقنية.