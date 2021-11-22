قالت إدارة شرطة وكيشا بولاية ويسكونسن إن 5 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 40 آخرين بعد أن اقتحمت سيارة مسرعة أحد عروض عيد الميلاد في المنطقة يوم الأحد.
وقالت شرطة واكيشا، حيث وقع الحادث في بيان على صفحتها عبر فيسبوك "نؤكد مقتل 5 أشخاص وإصابة 40 بجروح. لكن هذه الأرقام قد تتغير مع جمعنا معلومات إضافية" وفقا لفرانس برس.
وأشارت شرطة واكيشا إلى توقيف شخص على ذمة التحقيق.
ووقع الحادث الأحد في الساعة 10:30 مساء بتوقيت غرينتش، في واكيشا، حيث ينظم عرض بمناسبة عيد الميلاد سنويا.
وقال قائد الشرطة دان تومسون خلال مؤتمر صحفي "كان عرض الميلاد في واكيشا جاريا عندما اقتحمت سيارة رباعية الدفع الحواجز من الجانب الغربي متجهة إلى الشارع الرئيسي"، بحسب وكالة فرانس برس.
وأضاف "صدمت السيارة أكثر من 20 شخصا بينهم أطفال وثمة جرحى أيضا جراء الحادث".
وكان قائد الشرطة دان تومسون قال، في مؤتمر صحفي في وقت سابق، إن هناك "قتلى"، فيما أشار مسؤولون محليون أيضا إلى أن 11 بالغا و12 طفلا نقلوا إلى المستشفيات.
وفي مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا أن السيارة الحمراء تسرع باتجاه المتجمعين، حيث فتحت الشرطة النار عليها أثناء اصطدامها بحواجز الشوارع.
وأضاف تومسون أن الشرطة عثرت على السيارة والشخص المشتبه بارتكابه الحادث.
وأفاد شاهد عيان: "رأينا سيارة دفع رباعي.. بأقصى سرعة على طول طريق. بعد ذلك سمعنا صوتا مدويا وصراخا يصم الآذان من أناس صدمتهم السيارة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 5 بحادثة دهش أثناء عرض لعيد الميلاد في ويسكونسن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.