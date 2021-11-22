شى: الصين لن تسعى أبدا إلى الهيمنة على جيرانها

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام رسمية صينية، قال الرئيس شى بينج إن قمة "الصين-آسيان"، التى تجرى عن بعد احتفالاً بمرور 30 عامًا على انطلاقها، ستدعم السلام والاستقرار والتنمية بالمنطقة.

وشدد شى على أن الصين لن تسعى أبدًا إلى الهيمنة ولن تستغل حجمها "للاستئساد" على الدول الأصغر حجمًا، وستعمل مع آسيان للقضاء على "التطفل".

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال مصدران مطلعان على الاجتماع، إن القمة بدأت دون حضور ممثل ميانمار، لافتين إلى أنه لم يتضح سبب عدم الحضور.