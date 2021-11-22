أستراليا توقع أول اتفاقية للتزود بغواصات نووية مع أمريكا وبريطانيا

جدة - نرمين السيد - وقع وزير الدفاع الأسترالى بيتر داتون، اليوم الإثنين، اتفاقية مع دبلوماسيين بريطانيين وأمريكيين، تسمح بتبادل "المعلومات حول الدفع النووى البحرى" بين البلدان الثلاثة، لتباشر أستراليا رسميًا تنفيذ برنامج للتزود بالغواصات النووية فى إطار تحالف أوكوس الدفاعى مع بريطانيا وأمريكا.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، فإن هذه أول اتفاقية يتم توقيعها ونشرها منذ إعلان الدول الثلاث عن تحالفهم الدفاعى الجديد "أوكوس" فى سبتمبر الماضى، والذى يهدف بالأساس للتعامل مع التوترات الاستراتيجية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين فى المحيط الهادئ.

وكان هذا التحالف سببًا فى إلغاء أستراليا لعقد شراء 12 غواصة نووية فرنسية، بقيمة 90 مليار دولار أسترالى ـ ما يعادل 55 مليار يورو، الأمر الذى أدى إلى نزاع بين باريس وكانبيرا.

وبحسب الوكالة، قال داتون بعد توقيع الاتفاقية فى كانبيرا مع القائم بالأعمال الأمريكى مايكل جولدمان، والمفوضة البريطانية العليا فى أستراليا فيكتوريا تريدل، إن الاتفاقية ستساعد أستراليا على استكمال دراسة مدتها 18 شهراً للاستحواذ على غواصات.

فيما لم تحدد التفاصيل الخاصة بحصول أستراليا على الغواصات، وما إذا كانت ستختار غواصات هجومية أمريكية أو بريطانية تعمل بالدفع النووى.

وتنص اتفاقية "أوكوس"، على حصول أستراليا على 8 غواصات متطورة تعمل بالطاقة النووية، قادرة على مهمات بعيدة المدى. كما توفر الاتفاقية تبادل القدرات الإلكترونية والذكاء الاصطناعى والقدرات الكمية، وقدرات تحت الماء غير محددة. فيما اعتبرت الصين ذلك التحالف غير مسؤول وتهديد لاستقرار المنطقة.