الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd رابط التسجيل وشروط الاستحقاق الجديدة

تم الإعلان عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم، وذلك بغرض تحقيق الاستقرار وتوفير كافة التدابير اللازمة من أجل تقديم الدعم الملائم للأفراد والأسر الأشد احتياجاً للدعم النقدي أو المالي من أجل ضمان توفير ما يغطي احتياجات المستحقين والمستحقات الأساسية لكل مستحق، وقد أكدت الوزارة على كافة المستحقين بضرورة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 عبر بوابة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة للضمان الاجتماعي، ومن خلال ثقفني يمكنكم التعرف على شروط استحقاق الضمان الاجتماعي 1443، كما نوفر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد مركز الاتصال المجاني للتواصل مع الدعم الفني.

نظام الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd

تم الإعلان بشكل رسمي من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم السبت بتاريخ الخامس عشر من شهر ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ العشرون من شهر نوفمبر لعام 2021م عن تفعيل وتدشين نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي من شأنه أن يعمل على تحقيق مزيداً من الاستقرار للفئات المجتمعية الأكثر والأشد حاجة لضمان تغطية احتياجاتهم الأساسية وتوفير معيشة كريمة لهم.

وقد عرفت وزارة الموارد البشرية نظام الضمان الاجتماعي الجديد بأنه نظام يستهدف الأسر والأفراد الأكثر حاجة دون النظر إلى حالتهم الاجتماعية لتقديم الدعم المالي المناسب لهم من أجل تحسين الحالة المعيشية لهم، وتمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد قادرة على الإنتاج بعد أن يتم تأهيلهم وتدريبهم بشكل كافي.

ويتضح الاختلاف بين النظام القديم ونظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد في أن النظام الجديد للضمان يهدف إلى ضمان حد أدن من الدخل للفئات الأكثر احتياجاً للمال، حيث تم تصميم وإنشاء النظام الجديد بناءً على الاحتياج الفعلي للتطوير بالنظام السابق مع الأخذ في الاعتبار مراعاة أفضل الممارسات العالمية لعددٍ من البرامج الضمانية المماثلة بالدول الأخرى، ومراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية في المستقبل.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إتاحة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور أمام كافة الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الأهلية، ففي حال توافرت لدى الفرد شروط أهلية الاستحقاق للضمان الاجتماعي، فيمكنه التقديم على الضمان الاجتماعي السعودي من خلال التسجيل في برنامج الضمان الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية باتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية عن بدء استقبال طلبات التقديم على الضمان الاجتماعي المطور عن طريق الدخول أولاً إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية، ثم النقر على تسجيل جديد، ومن ثم تعبئة كافة البيانات الشخصية للمتقدم (رقم الهوية – تاريخ الميلاد بالهجري – رقم الجوال – كلمة المرور)، ومن يرغب في متابعة الخطوات بالتفصيل، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

موعد التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد البدء في استقبال طلبات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، حيث تم البدء في استقبال الطلبات اعتباراً من اليوم السبت بتاريخ 20 نوفمبر 2021م الموافق لتاريخ 15 ربيع الأخر 1443هـ، حيث يمكن التسجيل الآن من خلال اتباع رابط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد الرسمي المرفق بالمقال.

وتم التأكيد من جانب الوزارة على أن منصتي الضمان الاجتماعي والضمان الاجتماعي المطور سوف تعملان بالتوازي حتى تاريخ إغلاق منصة النظام الجديد المحدد رسمياً بتاريخ 23 مايو 2022م، وسيتم خلال الفترة المذكورة نقل كافة المستحقين بصورة تدريجية بعد أن يتم دراسة الحالات المستحقة حسب الشروط وأحكام النظام الجديد المطور للضمان الاجتماعي السعودي.

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية عن الانتهاء من التطويرات اللازمة على منصة الضمان الاجتماعي السعودية الإلكترونية، حيث تم إجراء التحديثات على المنصة لكي تتناسب نظام الجديد للضمان الاجتماعي 1443، وقدمت دعوتها لكافة المستحقين بضرورة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd 1443.

شروط استحقاق الضمان المطور 1443

قبل التقديم على الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم المالي من خلال برنامج معاش الضمان الاجتماعي السعودي، يجب أن يتم التحقق من شروط الاستحقاق المعلن عنها من قبل الوزارة، حيث يستفيد من النظام المطور للضمان الاجتماعي كافة المواطنين المستحقين المقيمين إقامة دائمة بالمملكة.

وقد تم استثناء ثلاث فئات من شرط الإقامة الدائمة على أراضي المملكة أو شرط الجنسية وهم: زوجة المواطن السعودي ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين بشرط إقامة المرأة وأبناؤها إقامة دائمة بالمملكة، إلى جانب ضرورة توافر إقامة سارية الصلاحية.

وأبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي بشرط أن تكون إقامتهم إقامة دائمة في المملكة، إلى جانب توفر إقامة سارية الصلاحية وإثبات الزواج بمستند رسمي، وأخيراً يمكن الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd للأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام بشرط أن تكون بطاقة التنقل سارية الصلاحية.

التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443

يسعى نظام الضمان الاجتماعي الجديد لتمكين المستحقين والمستحقات من تحقيق الاستقلال المالي لهم، ومن ثم تحولهم إلى أفراد منتجين، ويتميز نظام الضمان الاجتماعي المطور المعلن عن تفعيله رسمياً من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتالي:

الاعتماد على منهجية دقيقة تضمن وصول أموال الزكاة والمال العام إلى مستحقيه الفعليين.

مرونة عالية في تفهم الاحتياجات ومتغيرات المستحقين والمستحقات.

متابعة مستمرة لتحقيق أهداف نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

كما يعمل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد على تحقيق النفع العام للفرد والمجتمع، إلى جانب تعزيز دور مستحقي ومستحقات دعم الضمان الاجتماعي في تنمية الوطن بما يعمل على المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية التقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية.