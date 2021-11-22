بريطانيا: إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجى خلال عام

جدة - نرمين السيد - قال وزير الاستثمار البريطانى جيرى جريمستون، خلال مؤتمر فى دبى، اليوم الإثنين، إن المملكة المتحدة تتفاوض حاليًا مع دول مجلس التعاون الخليجى على اتفاقية للتجارة الحرة فى الوقت الراهن، مؤكدًا أنه سيتم إبرام الاتفاقية فى غضون 12 شهرًا.





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