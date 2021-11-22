نتنياهو يصل محكمة القدس لحضور شهادة مساعده حول الفساد

جدة - نرمين السيد - وصل رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إلى محكمة القدس، لحضور الشهادة التى سيدلى بها مساعده السابق ونير جيفتس، بشأن تهم الفساد الموجهة إلى نتنياهو منذ 2018، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت".





وبحسب التقارير، فقد مثل نتنياهو، الثلاثاء الماضى، أمام المحكمة لأول مرة منذ أكثر من نصف عام، فيما تأخرت شهادة حيفتس حتى اللحظة الأخيرة، بعد مزاعم بشأن وجود شاهد جديد فى قضايا الفساد التى تلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق فى اتهامات اختلاس ورشوة. وكان حاييم واستى جيرون، أحد شهود الادعاء فى أحد الاتهامات الموجهة ضد بنيامين نتنياهو، قد راح ضحية تحطم طائرة خفيفة خاصة فى جزيرة ساموس اليونانية، بعدما أقلع من إسرائيل فى منتصف سبتمبر الماضى.

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