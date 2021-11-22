بقنابل واعتداءات.. جيش الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكد شهود عيان أنه ترافق مع الاقتحام إلقاء قنابل صوت داخل المنزل، والاعتداء على المحافظ وأبنائه وأبناء عمومته بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح.

كما أشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت ثلاثة من أقارب محافظ القدس.